Установлена причина отравления детей в подмосковном лагере «Олимп»
Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима.
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Причиной заболевания детей острой кишечной инфекцией в лагере «Олимп» в Подмосковье является норовирусная инфекция, которая возникла из-за несоблюдения противоэпидемического режима.
Как говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, в ходе проверки были выявлены нарушения закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
По факту произошедшего был составлен административный протокол.
Сейчас на месте проводятся противоэпидемические мероприятия, направленные на ликвидацию очага – среди них дезинфекция всех помещений лагеря.
Отмечается, что новых заболеваний в детском лагере выявлено не было. А родителям пострадавших детей окажут юридическую помощь по возврату средств за путевки.