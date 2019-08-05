Китайское нашествие: как туристов из КНР в России обманывают их турфирмы

Жители Фрунзенской набережной в Москве жалуются на ежедневные китайские «демонстрации». Их оазис в центре столицы превратился в стоянку для туристических автобусов. Пассажиров привозят не на Москву-реку любоваться, а на шопинг - в ювелирный магазин.

В один из таких пускают только граждан КНР. Может, потому, что отоваривают там в духе позднего социализма - по талонам, в качестве которых у каждого туриста путевка в Россию, купленная в конкретной турфирме Китая.

Открытых витрин у этого магазина нет, окна запечатаны плотными рамками. Привлекать покупателей этим торговцам не надо. У них свой поток клиентов - туристы, в основном, из Китая. Простым людям вход воспрещен.

Туристы из Китая не знают, что подарки в России они зачастую покупают втридорога. Как и то, что кафе, рестораны и магазины, куда водят их турлидеры, контролируются китайским бизнесом. Наценка там доходит до 500%.

Своих клиентов находят в России китайские туроператоры. Им платить нужно меньше, чем аккредитованным русским гидам-переводчикам. Низкая оплата труда - и есть китайское экономическое чудо. Вот и тур в Россию получается с чудесами.

«Сама лично слышала, как китайский гид рассказывал: знаете, почему Ивана Грозного зовут Грозный? Потому что он родился в грозу», - рассказала гид-китаист Елена Бреус.

В прошлом году Россию посетили более двух миллионов китайских туристов. Турпоток вырос более, чем на 20%. Китайцев освободили от групповой визы. Гости из Поднебесной сулили России заоблачные доходы. Но на деле платят здесь разве что за шоколадки - остальные деньги уходят обратно в Китай.