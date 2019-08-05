Перекрытия рухнули в одном из сетевых супермаркетов в Челябинске
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
© Фото: typical_chelyabinsk Вконтакте
В одном из сетевых супермаркетов в Челябинске рухнули перекрытия. Инцидент произошел по адресу Захаренко, 4. Фотографии с места происшествия были опубликованы в Сети.
«По предварительным данным, никто не пострадал», - говорится в сообщении группы «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».
Сообщается, что людей, которые находились внутри магазина, сотрудники МЧС эвакуировали через окно.
В управлении МЧС по Челябинской области информацию подтвердили, но подробности не сообщали, передает 74.ru.
Добавлено, что на месте, кроме сотрудников МЧС, работают полицейские и медики.