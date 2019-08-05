СК проверяет яхт-клуб в Крыму, на территории которого погибли кикбоксерши

Следственное управление Следственного комитета России по Севастополю проводит проверку по факту гибели российских кикбоксерш, которые утонули в Черном море четвертого августа на территории яхт-клуба Гагаринского района.

«В связи с тем, что территория яхт-клуба не предназначена для санкционированного купания, следователями в рамках проверки будет дана оценка сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории», - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, кикбоксерши Элина Гисмеева и Фатима Жагупова находились в Севастополе на сборах. Девушки решили искупаться в неположенном месте, при этом в то время было зафиксировано 6-балльное волнение моря. Предположительно, Гисмеева спрыгнула с пирса во время шторма, а Жагупова кинулась ее спасать. Обе девушки погибли.