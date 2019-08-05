Одна прыгнула в шторм, другая пыталась спасти: что известно о гибели чемпионок в Крыму

В Севастополе погибли две известные спортсменки. Фатима Жагупова и Элина Гисмеева утонули во время шторма. Известно, что девушки вошли в море в неположенном месте.

Синоптики зафиксировали в день трагедии - 4 августа - 6-балльное волнение моря в Севастополе. Высота волн составляла практически четыре метра.

Уже через полчаса после пропажи на месте развернулась целая поисково-спасательная операция. Предположительно, во время шторма одна из них прыгнула с пирса. Ее волной отбросило в сторону, а вторая пыталась спасти подругу, но безуспешно.

В Крыму девушки находились на сборах с командой. Обе они - титулованные спортсменки. Мастера спорта международного класса. Неоднократные победительницы и призеры международных чемпионатов и первенств.

Близкие вспоминают спортсменок как скромных и отзывчивых. Не удивительно, что, когда одна оказалась в беде, вторая, не раздумывая, бросилась помогать.

Тела девушек удалось поднять из воды 5 августа. В поисково-спасательной операции участвовали семь единиц техники и 16 спасателей.