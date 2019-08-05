Названы продукты, помогающие победить сонливость

Обычно в 15-16 часов дня у человека наступает энергетический спад и, чтобы взбодриться, диетологи советуют сделать небольшой перекус, богатый белком и клетчаткой.

«Энергетический спад возникает обычно в 15-16 часов, когда возникает естественная потребность взбодриться. В этом случае требуется перекус. Это могут быть овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть миндаля и грецких орехов», - рассказала «Вечерней Москве» профессор персонифицированной медицины ФМБА России Маргарита Королева.

Она отметила, что объем порции, которая является комфортной для желудка, в среднем составляет 200-300 граммов. По словам Королевой, стакан кофе или крепкого чая для восстановления сил не должен быть больше 250 миллилитров в объеме. Для того, чтобы оставаться активным до обеда, необходимо есть хрустящие фрукты.

Также Королева посоветовала свежие соки и воду спустя 40 минут после еды.

По ее мнению, приободрить и мышечное, и моральное состояние помогут дыхательная гимнастика, легкие упражнения или стаканчик ароматного кофе. Королева не советует увеличивать потребление молока и йогуртов, потому что у многих взрослых наблюдается непереносимость молочного белка.