Юрист объяснил, как не стать жертвой интернет-мошенников
По словам эксперта, перед переводом денег следует задать вопрос, ответить на который может только знакомый.
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Мошенники, действующие в интернете, используют ту информацию, которую пользователи сами и предоставляют. В Сети легко найти настоящие имена, личные сведения, фотографии и точную информацию о местонахождении человека, например, по геотегам в соцсети.
«Подделать в фотошопе изображение банковской карты с нужным именем, но счетом мошенников - легче легкого», - утверждает адвокат Алан Шавлохов.
Как передает его слова aif.ru, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит заготовить вопрос, ответ на который знают только близкие люди.
«Любимый суп детства, этаж проживания, отчество бабушки, на что аллергия», - приводит пример эксперт.