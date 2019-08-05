Юрист объяснил, как не стать жертвой интернет-мошенников

Мошенники, действующие в интернете, используют ту информацию, которую пользователи сами и предоставляют. В Сети легко найти настоящие имена, личные сведения, фотографии и точную информацию о местонахождении человека, например, по геотегам в соцсети.

«Подделать в фотошопе изображение банковской карты с нужным именем, но счетом мошенников - легче легкого», - утверждает адвокат Алан Шавлохов.

Как передает его слова aif.ru, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит заготовить вопрос, ответ на который знают только близкие люди.