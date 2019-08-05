Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом

Министерство внутренних дел Египта предполагало, что взрыв баллона на шоссе у набережной около Национального института онкологии могло спровоцировать ДТП. Из-за столкновения машин начался пожар. Пациентов института эвакуировали в другие больницы, от взрыва сильно пострадал фасад здания.

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