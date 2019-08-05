Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси назвал произошедший взрыв в Каире терактом. В результате трагедии погибли 20 человек, 47 пострадали.
Ранее выдвигалась версия о том, что причиной катастрофы мог стать взрыв кислородного баллона.
«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта», - написал президент Египта в Twitter.
Министерство внутренних дел Египта предполагало, что взрыв баллона на шоссе у набережной около Национального института онкологии могло спровоцировать ДТП. Из-за столкновения машин начался пожар. Пациентов института эвакуировали в другие больницы, от взрыва сильно пострадал фасад здания.
Египетская полиция работает на месте ЧП, устанавливаются причины произошедшего.