Telegraph: российские подлодки «Варшавянка» будут невидимыми для британских ВМС

Британские СМИ выразили опасения, что российские подлодки проекта 636 «Варшавянка» могут бесшумно и незаметно оказаться в водах Великобритании, в связи с чем они являются угрозой для безопасности страны.

Российские подлодки обладают низким уровнем шума и высокой маневренностью, могут поражать как надводные, так и подводные цели. Они способны помешать работе авианосца HMS Queen Elizabet, опасаются британские журналисты.

Как пишет The Daily Telegraph, в Лондоне уже задумались о необходимости повысить финансирование ВМС.

В составе российского флота уже значатся шесть подлодок проекта 636 «Варшавянка». Они рассредоточены по южным морям и сейчас находятся на боевом дежурстве. Вскоре российский флот получит следующую партию из шести лодок.