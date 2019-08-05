Адовый зной: июль 2019 года стал самым жарким месяцем

Июль этого года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.

Температура в июле 2019 года только на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года, который являлся предыдущим рекордсменом по жаркой погоде в глобальном масштабе. Об этом сообщает европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

По данным ученых, в июле 2019 года средняя температура была больше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981-2000 годов. С учетом того, что постоянно ведутся выбросы парниковых газов и они влияют на рост температур, и эти рекорды в скором времени будут побиты.

В Западной Европе в прошедшем июле был отмечен ряд нескольких волн аномальной жары. В ряде стран синоптики зафиксировали температурные рекорды.