Армия Сирии возобновила боевые действия в Идлибе

Сирийская армия заявила о продолжении военной антитеррористической операции в провинции Идлиб.

Командование Вооруженных сил Сирии отметило, что решение о возобновлении огня было принято из-за несоблюдения боевиками режима перемирия и невыполнения Анкарой российско-турецких договоренностей, которые были достигнуты в Сочи в 2018 году, сообщило сирийское гостелевидение Ikhbariya.

«Армия будет отвечать на любую агрессию, на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечении его безопасности», - пишет РИА Новости.

Договоренность о режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе была достигнута в Нур-Султане первого августа. Речь также шла об отводе вооружений на 20 километров от линии соприкосновения, но уже через день Дамаск обвинил Анкару в нарушении соглашения.