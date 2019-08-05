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Почти 700 уголовных дел: Генпрокуратура оценит действия местных властей по тушению пожаров

Татьяна Полуказакова
16:45 05.08.2019
Сотрудники ведомства установят причины возникновения пожаров, а также ущерб, причиненный окружающей среде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Больше всего лесов в России горит в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской, Иркутской и Челябинской областях. Такие данные сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ по итогам заседания в Госдуме.

«Прокурорами регионов, в которых сложилась сложная пожароопасная ситуация, организованы дополнительные проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка причинам их возникновения и действиям (бездействию) органов исполнительной власти и местного самоуправления по организации тушения лесных пожаров, установлению причин их возникновения, а также возмещению ущерба, причиненного окружающей среде», - говорится в сообщении пресс-службы.  

За первую половину 2019 года в результате проведения прокурорских проверок было выявлено около 27,3 тысяч нарушений в сфере лесопользования. По их результатам было возбуждено 685 уголовных дел.

«Несмотря на принимаемые уполномоченными федеральными и региональными органами власти меры, состояние законности в данной сфере остается неудовлетворительным», - говорится в сообщении пресс-службы.

В части регионов не полностью реализуется мониторинг и предупреждение лесных пожаров. В результате проверок были выявлены неисправная техника, неукомплектованность средствами тушения.

В Генпрокуратуре также сообщили, что власти некоторых регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику. По этой причине на пожары не успевали реагировать.

На данный момент только в Сибири горит около 2,5 миллиона гектаров леса. В МЧС заявили, что основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, так как пламя начинало распространяться от дорог.

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