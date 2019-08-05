В NASA сняли начало слияния двух галактик

NASA с помощью телескопов и обсерватории наблюдает за спиральными галактиками UGC 2369 в созвездии Овна. Недавно скопления звезд сблизились и из-за гравитации начали искривляться. Также галактики уже начали обмениваться материей и газовыми облаками, что в результате приведет к слиянию и образованию новой галактики.

По словам ученых, этот процесс не приведет к катастрофам. Обычно после такого происходит вспышка образования новых звезд, после чего галактика начинает постепенно умирать и не может больше формировать звезды.

Как заявили специалисты NASA, Млечный Путь и галактика Андромеды также должны будут столкнуться через 4,5 миллиарда лет. В настоящее время они находятся друг от друга на расстоянии 2,5 миллиона световых лет, а после слияния они образуют так называемую Млекомеду. С помощью фото других скоплений звезд пытаются понять, что именно ждет в будущем нашу галактику. Об этом говорится на сайте орбитальной обсерватории Hubble.