Любовь Успенская усомнилась в информации о смерти Вилли Токарева

Певица Любовь Успенская не стала комментировать информацию о смерти российского певца и композитора Вилли Токарева, поскольку «не уверена в правдоподобности этих данных». Артистка объяснила «Звезде» свою позицию.

«Я нахожусь в Испании. Когда я буду точно уверена, что это правда, тогда я смогу об этом говорить. Дело в том, что мы недавно "хоронили" Бари Алибасова. Если это окажется неправдой, я не хочу, чтобы мое имя было замешано», - рассказала Успенская.

Она добавила, что ее директор связывался с директором российского исполнителя Михаила Шуфутинского, который сказал, что якобы сын Токарева подтвердил информацию о смерти отца. Но Успенская лично этого не слышала.

«Если это будет 100% информация, тогда я дам комментарий. Честно говоря, я не хочу в это верить. Давайте дождемся, когда об этом сообщит семья», - заключила Успенская.

По данным СМИ, российский исполнитель Вилли Токарев умер в 14.00 четвертого августа на 85-м году жизни. Эту информацию «Звезде» подтвердил его близкий друг - народный артист России Николай Тамразов.