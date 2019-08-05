Путин провел оперативное совещание Совбеза из-за выхода США из ДРСМД

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Темой встречи стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

По данному вопросу в ближайшее время будет сделано официальное заявление.

Также на совещании обсуждались проблемы ликвидации погодных условий в Сибири и Иркутской области и социально-экономические темы.

Среди участников совещания значатся: премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.