Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса

МИД Эстонии принял решение, что не будет признавать российские паспорта, которые были выданы жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России.

Принятое пятого августа постановление вступает в силу с момента принятия.

Глава МИД Урмас Рейнсалу, поясняя причины данного решения, заявил, что инициатива Владимира Путина по упрощению выдачи паспортов якобы противоречит минским соглашениям и направлена на то, чтобы «подорвать независимость Украины». Он отметил, что решение внешнеполитического ведомства Эстонии «выражает принципиальное осуждение таких попыток».

Также Рейнсалу выразил уверенность, что и другие европейские государства последуют примеру Эстонии и откажутся признавать выданные на Донбассе российские паспорта. Впрочем, до сих пор реакция ЕС ограничивалась только выражением «глубокой озабоченности», сообщает Sputnik Эстония.

Ранее Эстонией было принято аналогичное решение в отношении российских паспортов, которые выдали жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года, если только обладатель такого паспорта ранее не был гражданином РФ.

Путин 24 апреля этого года подписал указ о праве жителей ДНР и ЛНР ходатайствовать о российском гражданстве в упрощенном порядке. Свое решение он объяснил гуманитарными причинами, добавив, что жителям юго-востока Украины, которых Киев лишил элементарных прав, нужна защита.

Киев на этот шаг отреагировал крайне негативно. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал его «вмешательством во внутренние дела» государства.

В свою очередь, президент России такую реакцию назвал странной. Он напомнил, что упрощенную схему выдачи паспортов практикуют многие страны, в том числе граничащие с Украиной Польша, Венгрия и Румыния. При этом жители Донбасса находятся в гораздо более сложном положении, нежели проживающие на Украине румыны, поляки или венгры.

В июле по указу президента России упрощенный порядок выдачи паспортов РФ был распространен на всех жителей Донецкой и Луганской областей.