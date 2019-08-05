В воинской части Красноярского края загорелся склад с боеприпасами

На территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища зарядов к боеприпасам. Об этом рассказали в пресс-службе военного округа.

Весь личный состав был эвакуирован из эпицентра опасности. Специалистами предприняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности на месте ЧП.

В настоящий момент идет локализация огня. Используется пожарная бронетехника из состава пожарной команды склада.