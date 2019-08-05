Десятки метров ввысь: мощный смерч в Сочи показали вблизи
Природная аномалия прошла в непосредственной близости от берега.
© Видео: Даша Чекалова, Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, Вконтакте © Фото: Даша Чекалова, Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, Вконтакте
Огромный смерч, пронесшийся в Краснодарском крае, удалось снять вблизи. Судя по кадрам, можно сказать, что высота вихря составляет десятки метров.
Торнадо сформировалось в Черном море и двинулось к побережью. Местные жители добавляют: в этом году смерчи – не редкость. Они возникают буквально каждую неделю, что доставляет множество неудобств жителям городов и поселков, а также туристам.
Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение. Из-за наступающих смерчей в регионе объявлена массовая эвакуация.