Десятки метров ввысь: мощный смерч в Сочи показали вблизи

Огромный смерч, пронесшийся в Краснодарском крае, удалось снять вблизи. Судя по кадрам, можно сказать, что высота вихря составляет десятки метров.

Торнадо сформировалось в Черном море и двинулось к побережью. Местные жители добавляют: в этом году смерчи – не редкость. Они возникают буквально каждую неделю, что доставляет множество неудобств жителям городов и поселков, а также туристам.

Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение. Из-за наступающих смерчей в регионе объявлена массовая эвакуация.