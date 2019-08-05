Замминистра МО РФ направлен в Красноярский край для ликвидации возгорания склада центра МТО

По решению Министра Обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов Штаба МТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища зарядов к боеприпасам.

В сообщении подчеркнуто, что весь личный состав был эвакуирован из соображений безопасности. Ведется локализация огня с применением бронетехники из состава пожарной команды склада.