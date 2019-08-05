«Сумасшедший полет»: летучая мышь испугала пассажиров самолета

Часть присутствующих на борту испугалась и стала закрывать голову руками, а некоторые наоборот встретили полет летучей мыши восторженными вскриками. Никто из пассажиров не пострадал, а одному из них удалось поймать летучую мышь.

«Сумасшедший опыт полета. Летучая мышь была в самолете, направлявшемся в Ньюарк. Это случилось, когда самолет был в воздухе», - написала одна из пассажиров.

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