Шестерых сталкеров задержали рядом с зоной отчуждения Чернобыльской АЭС

Государственная погранслужба Украины заявила о задержании шестерых сталкеров, которые пытались попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

«Вчера, по информации пограничников Житомирского отряда, совместно с работниками полиции задержаны шесть экстремальных туристов: двое из Литвы и четверо наших соотечественников», - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

Одиннадцатого июля три сталкера из Великобритании и России были задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС. Нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма, они там находились около суток.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг ЧАЭС теперь имеет статус открытой зоны. Украинский лидер добавил, что, по его мнению, для историков и ученых Чернобыль должен быть открыт. Для туристов в указанном регионе будет создан так называемый зеленый коридор.