В Каире началась реставрация позолоченного саркофага Тутанхамона

В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона, который вывезли из усыпальницы царя в Луксоре и доставили в столицу Египта впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы.

«Саркофаг перевозили в Каир под усиленной охраной и при помощи специального оборудования, исключавшего любые сотрясения», - цитирует РИА Новости министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Аннани.

Отметим, что позолоченный деревянный саркофаг Тутанхамона пострадал от влажности, так как на протяжении десятилетий находился в открытой гробнице без консервации.

Это третий саркофаг Тутанхамона, он впервые был вывезен из гробницы 12 июля 2019 года.