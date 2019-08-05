В озере в Приамурье после паводка завелись креветки
Дальневосточные пресноводные креветки в большом количестве оказались в озере Осиновом на территории Амурского заказника.
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В озере Осиновое в Приамурье обнаружили пресноводных креветок. Появление пресноводных связывают с дождевым паводком, обрушившимся на регион.
Фотографию ракообразного опубликовал сотрудник экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин. Он уточнил, что среда его обитания – озеро Ханка, притоки реки Амур, река Суйфуне (КНР) и пруды во Владивостоке.
«Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды», - пишет Сасин.
В Амурской области введен режим ЧС из-за вызванного сильными дождями паводка. Сотни частных домов и прилегающих территорий оказались подтоплены в регионе.