В институте труда рассказали, как происходит «отмирание» профессий

Сведения о скором исчезновении некоторых профессий преувеличены - в ближайшем будущем водители, продавцы и охранники будут востребованы на рынке труда.

Во ВНИИ труда рассказали, что со временем профессии могут трансформироваться - это нормальный исторический процесс.

«Суть его заключается в том, что часть выполняемых рабочих функций "передаются" машинам, роботам, искусственному интеллекту, которые во многих случаях помогают производить товары и услуги с большей эффективностью», - пояснили в исследовательском институте РИА Новости.

Во ВНИИ отметили, что, несмотря на развитие технологий, обществу еще далеко до «тотального высвобождения» человека из сферы производства. Меняются технологии, а также спрос на товары и услуги, возникают новые виды деятельности, и занятость переходит из одной сферы в другую.

Как заявили в институте, технологический прогресс ведет к тому, что создаются рабочие места, которые требуют высокого уровня квалификации, но эти процессы достаточно длительны, и когда приходится слышать о том, что в скором времени некоторые профессии исчезнут, то это несколько преувеличенные оценки.

«Для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной», - отметили во ВНИИ труда.

В институте постоянно ведется мониторинг, позволяющий оценивать в том числе востребованность профессий.

«На сегодняшний день профессии и водителей, и продавцов, и охранников входят в число востребованных», - заявили в институте и добавили, что существует потребность и в специалистах высшего уровня квалификации, и в рабочих профессиях и специалистах со средним профессиональным образованием.

При этом появляются новые требования к работникам. Сейчас наблюдается нарастание темпов изменений. Ориентация на саморазвитие и расширение компетенций даст людям дополнительные возможности на рынке труда, заявили в институте.

Ранее депутат Государственной думы Олег Шеин в разговоре с изданием Ura.ru сказал, что в скором времени в РФ станут не востребованы почти 15 миллионов россиян, которые работают в сферах, где не нужно образование.