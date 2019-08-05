Иранский экипаж сжег двигатель на «Танковом биатлоне»: кадры с места
Двигатель иранского танка вышел из строя из-за ошибки экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
После преодоления брода экипаж иранского танка забыл открыть жалюзи системы охлаждения двигателя, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.
В ходе второго заезда танк экипажа иранской команды после преодоления брода не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя танка, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека танка.
Своевременными действиями обеспечивающих служб задымление было устранено. Экипаж танка не пострадал.