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Гонки на армейских «Уралах»: яркие кадры конкурса «Рембат» под Омском

Александр Пешков
14:14 05.08.2019
Участники соревнуются на мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машинах БРЭМ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Соревнования ремонтных подразделений «Рембат» проходят на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева с 4 по 10 августа.

Состязания пройдут в четыре этапа. Сегодня стартовал первый — «Индивидуальная гонка» — маршрут с препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и нормативов.

Для гостей соревнований на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института развернута выставка образцов техники и вооружения воинских частей Омского гарнизона, а также экспозиция продукции Омских оборонных и гражданских промышленных предприятий.

Мастерская МТО-УБ1 предназначена для ТО и текущего ремонта вооружения и техники танкового и мотострелкового батальонов, имеющих на вооружении танки типа Т-80 и Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, тягачи МТ-ЛБ и автомобили Урал-4320.

РЭМ-КЛ - машина ремонтно-эвакуационная, колесная, легкая, предназначенная для проведения текущего ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения, ВВТ на ее базе и автомобильной техники хозяйственного назначения полной массой до 16 тонн.

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