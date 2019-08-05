Гонки на армейских «Уралах»: яркие кадры конкурса «Рембат» под Омском

Соревнования ремонтных подразделений «Рембат» проходят на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева с 4 по 10 августа.

Состязания пройдут в четыре этапа. Сегодня стартовал первый — «Индивидуальная гонка» — маршрут с препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и нормативов.

Для гостей соревнований на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института развернута выставка образцов техники и вооружения воинских частей Омского гарнизона, а также экспозиция продукции Омских оборонных и гражданских промышленных предприятий.

Мастерская МТО-УБ1 предназначена для ТО и текущего ремонта вооружения и техники танкового и мотострелкового батальонов, имеющих на вооружении танки типа Т-80 и Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, тягачи МТ-ЛБ и автомобили Урал-4320.

РЭМ-КЛ - машина ремонтно-эвакуационная, колесная, легкая, предназначенная для проведения текущего ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения, ВВТ на ее базе и автомобильной техники хозяйственного назначения полной массой до 16 тонн.