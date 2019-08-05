В республике Коми дикий волк загрыз 14-летнюю девочку

Страшная трагедия произошла в Удорском районе республики Коми 4 августа. 14-летняя девочка поздно вечером пошла в магазин, чтобы купить шоколадку. Когда подросток не вернулась домой, на ее поиски отправился отец. В результате он обнаружил тело дочери со следами укусов дикого животного.

Трагедия всколыхнула всю республику. Жители возмущаются в соцсетях, говоря, что ответственные за данную проблему могли решить ее гораздо раньше.

«Давно надо было отстреливать, а у нас как всегда. Пока не сожрут, никому и дела нет. Девочку жалко», - пишет Ирина Бондаренко. «Как ввели лицензии, так прекратился отстрел волков. Теперь их количество возросло, и они приходят в поселки и в деревни. Соболезнования родителям», - считает Юрий Курбанов.

По данному факту гибели девочки Усть-Вымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - говорится на сайте СК РФ по республике Коми.

Отмечается, что в ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка и должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков.