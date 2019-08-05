Очевидцы опубликовали новое видео смерча в Сочи

Смерч у побережья Сочи вновь попал на видео. На кадрах видно, как воронка, поднимающая воду, приближается к безлюдному берегу. Кадры были опубликованы в одной из социальных сетей.

«Смерчи в этом году просто разбушевались, каждую неделю буйствуют, пугают отдыхающих! Это природа: никуда не денешься, поэтому наслаждайтесь просмотром», - написал автор видео.

На Кубани из-за смерчей объявлена массовая эвакуация. В регионе действует штормовое предупреждение. Подтопление грозит населенным пунктам. В регионе круглосуточно дежурят спасатели.