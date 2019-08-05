Власти сибирских регионов искажали статистику по лесным пожарам

Власти Приангарья и других регионов России, которые сейчас страдают от масштабных лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров… Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», - заявил РИА Новости представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

По его словам, в результате параметры пожаров были занижены, в связи с чем на них не успевали адекватно реагировать.

Еще одной проблемой Федосов назвал волокиту. Выступая на совещании в Государственной думе, он добавил, что из-за нее власти той же Иркутской области не наращивали вовремя группировку для тушения пожаров.

По его словам, зачастую по этой теме не дорабатывают и правоохранительные органы. В качестве примера он привел Красноярский край, где в 2018 году по факту поджога леса было возбуждено только одно уголовное дело, «что говорит о недостаточной работе в этом отношении».

В настоящее время в Сибири горит почти два с половиной миллиона гектаров. По словам специалистов, никакой угрозы городам и селам нет. Пламя бушует в труднодоступных местах, поэтому работа над их тушением ведется с воздуха.