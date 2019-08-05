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В Севастополе опознали тела утонувших спортсменок

Василиса Морозова
13:57 05.08.2019
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и Элина Гисмеева утонули в Севастополе во время шторма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Федерация Кикбоксинга КБР Кick-Вoxing К-1, Вконтакте, xfitmurmansk, instagram

Тела утонувших в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубовой и вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой были опознаны.

«Родители уже вылетели на место происшествия. Девчонок достали из воды, опознание прошло», - рассказал «Интерфаксу» президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.

Он отметил, что федерация окажет помощь семьям погибших спортсменок. По его словам, 3 августа в Севастополе завершились сборы команды, а 4 августа должна была улететь оставшаяся часть спортсменок. Гисмеева и Джакубова решили прогуляться перед тем, как отправиться в аэропорт.

«Спортсменки сильного уровня. Джакубова - мастер спорта международного класса, уже лет семь лет в сборной РФ, у нее остался сын. Гисмеева - заслуженный мастер спорта, ее отец (Алмаз Гисмеев) - знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь», - рассказал Украинцев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе утонули в море две спортсменки - москвичка 1986 г.р. и жительница Мурманска 1992 г.р. Несмотря на предупреждение о шторме, они пошли плавать. Одна из них прыгнула с пирса, а другая бросилась ее спасать. Только на следующее утро спасателям удалось извлечь из воды их тела.

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