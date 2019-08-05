В контактном зоопарке Челябинска погибли десять животных

В челябинском контактном зоопарке, расположенном в парке имени Александра Пушкина, найдены мертвыми десять животных. Гибель гусей и грызунов обнаружила утром хозяйка зоосада, придя на работу. После этого она сразу же обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

«По факту гибели птиц и животных в контактном зоопарке, расположенном в городском саду имени Александра Пушкина, в отделе полиции "Советский" Управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными - Ред.). В рамках предварительного расследования по уголовному делу назначено проведение судебной ветеринарной экспертизы, которая установит причины гибели животных», - рассказала «Звезде» начальник отделения по связям со средствами массовой информации Управления МВД по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По словам сотрудницы пресс-службы, среди погибших животных были обнаружены гуси и морские свинки. Сколько продлится экспертиза для установления причин смерти питомцев, пока не сообщается.