В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири. В Госдуме сегодня провели совещание в связи с ситуацией в Красноярском крае, Иркутской области и ряде районов Бурятии.

По словам замглавы МЧС Игоря Кобзева, которые приводит РИА Новости, большая часть возгораний возникала рядом с дорогами. Это дает основание предположить, что причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее предполагалось, что основной причиной пожаров были сухие грозы. По словам Игоря Кобзева, это не так.

Для выявления самых крупных очагов лесных пожаров в Сибири из Красноярска вылетел военно-транспортный самолет Ан-26. Также воздушную разведку проводят два самолета Су-24. За четыре дня работы авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае и Иркутской области удалось потушить уже более 700 тысяч гектаров леса. 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов Ми-8 совершили около ста вылетов.

Сейчас в Сибири горит почти два с половиной миллиона гектаров. Специалисты уверяют, что никакой угрозы городам и селам нет. Пламя бушует в труднодоступных местах, поэтому работа идет с воздуха.