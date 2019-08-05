СМИ: экспорт российского угля на Украину рухнул на 85%

В июне поставки российского угля на Украину снизились на 85%. Если в январе-мае экспорт угля на Украину рос, то в начале лета резко упал: на 750 тысяч тонн по сравнению с тем же периодом 2018 года - до 129,3 тысячи тонн.

В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, или 556 тысяч тонн - до 4,9 миллиона тонн.

В июне большинство крупнейших экспортеров либо прекратили осуществлять отгрузки в этом направлении, либо в несколько раз снизили. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

При этом, как отмечает издание, пока о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину говорить рано, поскольку часть поставок, по статистике, перенаправлена через Белоруссию обходным путем.

Так, по информации Белстата, в 2018 году экспорт угля на Украину возрос до 588,5 тысячи тонн, а импорт из РФ увеличился в два раза. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Белоруссию, как сообщают в ЦДУ ТЭК, возрос в 4,5 раза - до 951,3 тысячи тонн. Больше остальных наращивает поставки «Кузбассразрезуголь» - в 35 раз, до 290 тысяч тонн.

Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда украинский кабинет министров принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на несколько товаров из России. Впоследствии списки санкций многократно расширялись.

В апреле Украина в очередной раз обновила список запрещенных к ввозу товаров из РФ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев эти действия назвал новым недружественным шагом и отметил, что в сложившихся условиях Москва вынуждена защищать свои интересы.

С первого июня в силу вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Теперь российские компании только по разрешениям могут экспортировать уголь на Украину. Разрешения должны выдаваться Минэкономразвития.

Правительство также дополнило запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, бумаги и картона, трубной продукции, одежды и обуви.

Москва многократно подчеркивала, что отменит санкционные меры в ответ на аналогичные действия со стороны Киева.