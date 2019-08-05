NASA получило первые данные о Солнце от космического зонда Parker Solar Probe
Агентство NASA получило первые данные от миссии по изучению Солнца от космического зонда Parker Solar Probe, сообщается на сайте агентства.
Зонд Parker Solar Probe стал ближе к Солнцу, чем любой другой космический корабль до этого, собрав 22 Гб данных, что вдвое больше, чем ученые планировали получить к данному моменту. Оказалось, что телекоммуникационная система корабля работает лучше, чем предполагалось.
В связи с этим зонд собрал дополнительные данные во время второго облета Солнца, которые будут отправляться на Землю до 15 августа нынешнего года, пишет «Хайтек».
Третий облет планируется начать 27 августа, а ближайшего сближения ожидают 1 сентября. Исследователи надеются получить информацию, чтобы разгадать некоторые загадки Солнца.
На Parker имеются четыре набора инструментов, которые собирают данные о частицах, волнах и полях, связанных с солнечной короной и средой. Ученые используют эту информацию, собранную ближе к Солнцу, чем делали предыдущие миссии, чтобы расширить наши знания о Солнце и его поведении.