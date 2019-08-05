Площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась до 2,4 миллиона гектара

Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась до 2,4 миллиона гектара. Там продолжает действовать 441 очаг, 31 очаг локализован на площади около 15 тысяч гектаров.

За сутки в двух районах Республики Саха (Якутия) самолеты Бе-200ЧС произвели 26 вылетов, сбросили 312 тонн воды. Вертолет Ми-8 произвел 4 вылета, сбросил 20 тонн воды.

В Красноярском крае самолеты Бе-200ЧС произвели 10 вылетов, сбросили 120 тонн воды, вертолеты Ми-8 произвели 22 вылета, сбросили 110 тонн воды. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

В пяти районах Иркутской области авиация МЧС России за сутки произвела 37 вылетов, сбросив 336 тонн воды для тушения пожаров.

За сутки для тушения пожаров в Сибири было сброшено 898 тонн воды.

Ранее сообщалось, что за четыре дня работы авиации Министерства обороны России в Красноярском крае и Приангарье удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров.