В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи
Шестилетний мальчик доставлен в больницу в критическом состоянии.
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В Лондоне 17-летний посетитель галереи «Тейт Модерн» сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания. Подросток перекинул ребенка через полутораметровое ограждение.
При падении ребенок получил тяжелые травмы. В критическом состоянии он доставлен в больницу. Молодого человека доставили в отдел, где его допрашивают полицейские.
Пока не известно, был ли злоумышленник знаком с жертвой. Выясняются мотивы поведения подростка. Стражи порядка общаются с очевидцами ЧП, сообщает пресс-служба полиции Лондона.