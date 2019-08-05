В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи

В Лондоне 17-летний посетитель галереи «Тейт Модерн» сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания. Подросток перекинул ребенка через полутораметровое ограждение.

При падении ребенок получил тяжелые травмы. В критическом состоянии он доставлен в больницу. Молодого человека доставили в отдел, где его допрашивают полицейские.

Пока не известно, был ли злоумышленник знаком с жертвой. Выясняются мотивы поведения подростка. Стражи порядка общаются с очевидцами ЧП, сообщает пресс-служба полиции Лондона.