Синоптики предрекли неделю дождей в Москве

К концу недели в Москве усилятся осадки. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В течение всей недели погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Сначала ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура воздуха начнет постепенно повышаться, позднее, к концу недели синоптики прогнозируют усиление осадков.

«Холодный фронт одного из циклона подойдет к нам восьмого августа вечером, дождь усилится и в ночь на девятое число дождь в столичном регионе местами может быть сильным, за 12 часов может выпасть более 15 миллиметров осадков, при норме августа в Москве 77 миллиметров», - сообщила синоптик.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться, но она пока останется ниже климатической нормы.

«Можно сказать, что за первую декаду месяца норма по осадкам будет выполнена», - отметила Позднякова.

Четвертого августа погода в столице установила вековой рекорд: в Москве максимальная температура воздуха едва поднялась до отметки в +15 градусов. Это 4 августа оказалось самым холодным за последние 70 лет.