Герой дня: в Грозном мужчина чудом спас ребенка, висевшего на окне

Маленький мальчик едва не погиб в столице Чечни, если бы не бесстрашные взрослые, пришедшие ему на помощь. Не известно, как, но ребенок оказался за окном на одном из верхних этажей. Мальчик стоял на трубах для сплит-системы, держась рукой за подоконник, и в любой момент мог упасть вниз.

В это время из соседнего окна к нему на помощь высунулся местный житель. Мужчина буквально вышел из окна, держась за висящий сбоку кондиционер, и схватил ребенка за руку. В это время его самого за другую руку страховал из комнаты сотрудник полиции, сообщает Obzor.io. Очевидцы сняли происходящее на видео. Правда, по записи не понятно, на какой высоте происходят события.

В итоге мальчика удалось благополучно затащить внутрь квартиры. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как ребенок вылез из окна и оказался в опасной ситуации.