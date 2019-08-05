Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь. Предполагалось, что она останется в тюрьме, пока папа покинет свое место заключения. Об этом пишет Daily Star.

Главарь бразильской банды Клаудино да Сильва переоделся в девушку, надел маску, парик, розовую футболку с пончиками и сердечками, обтягивающие джинсы и очки. В таком виде он чуть не сбежал из тюрьмы Gericinó в Рио-де-Жанейро, настолько правдоподобным оказался его образ. Охранники лишь заподозрили, что что-то не так, поскольку заключенный в женский одежде сильно нервничал.

© Rio de Janeiro Penitentiary Administration Secretariat

Да Сильва также известен по прозвищу «Коротышка». Правоохранители сняли на видео процесс «разоблачения» преступника. Он неловко стоял у двери, держа руки за спиной. Охранники сняли с него очки и парик, затем он снял футболку и под ним оказался бюстгальтер. На преступнике была силиконовая маска с прорезями.

В настоящее время полиция Рио-де-Жанейро проводит расследование, чтобы установить, являлась ли его дочь соучастником побега из тюрьмы. После неудачной попытки «освободиться» да Сильву перевели в спецподразделение тюрьмы строгого режима, а также подвергли дисциплинарным наказаниям.

© Rio de Janeiro Penitentiary Administration Secretariat

Отмечается, что Клаудино да Сильва был одним из руководителей одной из самых влиятельных преступных группировок в Бразилии «Красная команда», контролирующей большую часть незаконного оборота наркотиков в Рио-де-Жанейро.