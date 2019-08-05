«Закопай любимую»: на пляже в Сочи прошел странный конкурс
Видео появилось в одной из социальных сетей.
© Видео: Обсудим Новости,YouTube © Фото: Обсудим Новости, YouTube
На сочинском пляже отдыхающие приняли участие в конкурсе под названием «Закопай любимую». Видео развлечения появилось в одной из социальных сетей. Сначала мужчины вырыли яму в полный рост, куда легли женщины. Их нужно было засыпать, причем вместе с головой.
«Добро пожаловать на сочинский пляж! Место, где можно закопать любимую, получить за это приз и остаток отпуска провести в одиночестве», - подписали авторы ролик.