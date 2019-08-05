В МИД РФ назвали США «могильщиками ДРСМД»

Вина за неизбежные далеко идущие негативные последствия после разрыва ДРСМД целиком и полностью лежит на американской стороне. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, с ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесен тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями.

«Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора», - цитирует брифинг дипломата РИА Новости.

Рябков напомнил, что Россия последовательно и до последнего выступала в пользу сохранения договора. Поэтому утверждения официальных лиц за рубежом, что Россия якобы разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректны.

2 августа МИД России сообщил, что действие ДРСМД официально прекращается по инициативе американской стороны.