Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РФ

Минфин США сообщил, что новый пакет санкций против России в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери вступит в силу 26 августа.

«Директива закона CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года - прим. ред.) вступит в силу 26 августа 2019 года, после периода уведомления конгресса», - цитирует RT заявление, которое опубликовано на сайте ведомства.

Госдеп Соединенных Штатов ранее объявил о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей.

Американский Минфин отметил, что санкционные меры не распространяются на госкомпании, они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда».

Напомним, в августе прошлого года США ввели первый пакет санкций, он предусматривал ограничения, которые в основном связаны с реализацией оружия и продукции двойного назначения.