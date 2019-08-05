Эрдоган заявил о возможной новой операции в Сирии
По словам главы Турции, об этом уже уведомили Россию и США.
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары начать новую военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии. Эту территорию контролируют курды.
«Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата», - цитирует главу Турции Reuters.
По словам Эрдогана, Россия и Америка предупреждены о запланированной операции. Турецкий лидер стал обозначать время ее возможного начала.
Анкара уже заявляла о подобных намерениях, но отложила решение из-за договоренности с США создать безопасную зону на северо-восточной границе Сирии и Турции. Территория должна была быть очищена от сил самообороны сирийских курдов.