Где сделать эффектное фото: рейтинг популярных в Instagram мест Москвы

Комитет по туризму города Москвы составил список самых популярных достопримечательностей столицы в социальной сети Instagram. Рейтинг опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

На первом месте списка оказался деловой центр «Москва-Сити» в районе Пресненской набережной. Хештег #москвасити пользователи проставляли в Instagram 4,8 миллиона раз. На втором месте рейтинга находится Красная площадь. С хештегами #красная площадь, #redsquare и #кремль суммарно опубликовано более 4,13 миллиона видео и фото. Кроме того, популярным местом для съемок остается ВДНХ, выставочному комплексу пользователи посвятили свыше 80 тысяч публикаций.

На четвертом месте списка расположился Арбат, его упоминали более 840 тысяч раз. В пятерку излюбленных мест в Москве также вошел парк Победы на Поклонной горе, ему посвящено более 512 публикаций.

Также в рейтинг были включены парк Царицыно, здание МГУ на Воробьевых горах, парк Коломенское, Большой театр и музей-усадьба «Измайлово».