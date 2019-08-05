Трамп связал стрельбу в США с психическими заболеваниями

Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, главой Минюста и членами американского Конгресса возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей. Напомним, накануне подобные инциденты в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) привели к гибели 29 человек.

По словам Трампа, сотрудники правоохранительных органов и губернаторы обоих штатов сейчас активно работают над этим вопросом.

«Нам необходимо это остановить», - заявил президент США перед вылетом из Нью-Джерси в Вашингтон.

Трамп также отметил, что стрелявшими и в одном, и в другом случае были люди, страдающие психическими заболеваниями.

«Посмотрите на оба инцидента, это психическое заболевание. Это люди, которые очень и очень серьезно психически больны», - процитировали Трампа американские новостные телеканалы.

Президент США также пообещал в понедельник выступить с заявлением относительно обоих инцидентов.

Напомним, посольство Российской Федерации в США выразило соболезнования в связи с гибелью людей из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.