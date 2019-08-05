Смотровая площадка может появиться на «сибирских Мальдивах»

Власти Новосибирской области предложили разместить у золоотвала новосибирской ТЭЦ-5, известного как «сибирские Мальдивы», смотровую площадку для туристов. Об этом рассказала начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Минэкономразвития области Анастасия Ивашина.

По ее словам, золоотвал привлек большое количество блогеров со всего мира, а интерес этот не уменьшается. Фотографии российского искусственного водоема попали даже на страницы зарубежных СМИ, в том числе The New York Times.

«История должна сыграть нам на руку, чтобы развить туристический поток. Поэтому, на наш взгляд, было бы здорово сделать какую-то смотровую площадку здесь, на территории ТЭЦ-5, которая привлекала бы туристов», - отметила Ивашина.

Как чиновник пояснила ТАСС, новосибирская ТЭЦ-5 имеет все перспективы стать объектом промышленного туризма. Кроме того, рассматривается возможность организации экскурсий на котельные и безопасные тропы вокруг озера.

Это место привлекает сибиряков своим бирюзовым цветом воды из-за растворенных в ней кальция и других металлов и из-за высокого уровня кислотности воды. Даже в пасмурный день ярко-голубой цвет воды остается таким, однако купаться в «отравленном» озере категорически запрещено. Из-за высокого уровня кислотности рядом с водоемом нет растений, все они засыхают.

Главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов добавил, что в компании готовы проработать этот вопрос и взять на себя ответственность за безопасность туристов, так как это технологическое сооружение. По его словам, каждый день посмотреть на «Мальдивы» приезжает около 40 человек, а в выходные до 260 человек.