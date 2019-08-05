В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводка

В Хабаровском крае объявлен режим ЧС в связи с паводками. Об этом рассказали «Звезде» в региональном правительстве.

Пятого августа будет сформирована межведомственная комиссия. В нее войдут представители администраций Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, которые в случае изменения обстановки смогут быстро корректировать планы.

Уровень реки Амур у Хабаровска превысил 443 сантиметра. Наводнение добралось до островов Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Подтоплены десятки дачных участков.

На островах ведут работы оперативные группы МЧС и пожарно-спасательной части.

По информации Дальневосточного управления Росгидрометра, паводок достигнет города 12-14 августа, уровень воды поднимется до отметки 600 сантиметров.