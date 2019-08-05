Зацепер на крыше «Сапсана» спровоцировал пожар и погиб
После гибели зацепера на крыше следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву поезда «Сапсан» организована проверка.
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Следователи начали проверку после гибели подростка, забравшегося на крышу поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Личность зацепера устанавливается.
На месте трагедии работают оперативники, выясняются причины случившегося, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что скоростной поезд «Сапсан» загорелся после того, как на крышу вагона залез молодой человек. Из-за ЧП всех пассажиров эвакуировали. Вскоре огонь потушили и состав продолжил движение.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание, спровоцированное зацепером.