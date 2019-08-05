Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске: видео

Французский инженер Франки Запата пересек пролив Ла-Манш на воздушной доске с реактивными двигателями. Летательный аппарат изобретатель спроектировал самостоятельно.

Он пролетел 35 километров примерно за 20 минут. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангат и завершил свой полет рядом с городом Сент-Маргарет Бэй в английском графстве Кент.

В середине пути француз успешно приземлился для дозаправки на размещенную в проливе платформу. Средняя скорость полета доски, по словам инженера, составила 160-170 километров в час.

Запата получил широкую известность после того, как принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии в июле 2019 года. Тогда в Сети появились кадры, на которых изобретатель парит на своем аппарате над площадью Согласия.

Это вторая попытка Запаты пересечь Ла-Манш. Первая состоялась 25 июля, в день 100-летия перелета через Ла-Манш на самолете, который осуществил французский пилот Луи Блерио. Тогда инженер не смог приземлиться на дозаправочную платформу из-за сильной качки и упал в воду. В этот раз площадь платформы была увеличена, что позволило удачно совершить дозаправку и продолжить полет.