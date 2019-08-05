«Ушла эмигрантская эпоха»: Фадеев о смерти Вилли Токарева

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал смерть артиста Вилли Токарева.

«Ушла определенного рода эмигрантская эпоха 70-80-х годов», - приводит слова Фадеева RT.

Кроме того, в разговоре с журналистами продюсер отметил, что в Советском союзе Токарев был «заметным человеком».

Вилли Токарева не стало 4 августа 2019 года. Музыкант ушел из жизни в возрасте 84 лет.

В мае ряд СМИ сообщил о том, что Вилли Токарев попал в реанимацию. Тогда стало известно, что артист обратился в одну из столичных больниц, где прошел обследование. Однако после этого медики приняли решение о его госпитализации, поскольку состояние певца резко ухудшилось.